تركيا تطرد القنصل "الإسرائيلي" في إسطنبول بشكل "مؤقت"

جهينة نيوز

أفادت وكالة أنباء الأناضول بأن وزارة الخارجية التركية طلبت من القنصل العام "الإسرائيلي" في إسطنبول مغادرة أراضيها "مؤقتا"، احتجاجا على مقتل 64 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إن طلب الخارجية هذا جاء على خلفية التطورات التي أعقبت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الفلسطينيين عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.

واستدعت خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس، القنصل العام التركي في القدس حسنو غورجان ترك أوغلو وطلبت منه مغادرة البلاد، ردا على طلب أنقرة من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية.

وقالت الخارجية : "تم استدعاء القنصل التركي لدى القدس إلى وزارة الخارجية، وطلب منه العودة إلى بلاده لإجراء مشاورات لفترة من الوقت".

واستشهد اكثر من 60 فلسطينيا وأصيب زهاء ثلاثة آلاف آخرين الاثنين الماضي، خلال قمع الجيش الإسرائيلي المظاهرات التي خرجت في غزة ومناطق فلسطينية أخرى، بمناسبة ذكرى النكبة واحتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.