شركة يابانية تعتذر من ركابها لمغادرة قطار قبل موعده بـ25 ثانية

جهينة نيوز

تقدمت شركة "جي ويست" اليابانية بالاعتذارا لركابها بعد مغادرة أحد قطاراتها قبل الوقت المحدد له بـ25 ثانية في سابقة تعد الأولى من نوعها.

ونشرت الشركة اليابانية اعتذارا على موقعها قالت فيه: "نعبر عن عمق اعتذارنا للمضايقة الجسيمة التي تسببنا بها لعملائنا".

وكان من المفترض أن يغادر القطار من محطة نيشي أكاشي في محافظة هيوغو اليابانية في الساعة 7:12 بالتوقيت المحلي، إلا أنه غادر في الساعة 7:11.

وأوضحت الشركة أن سبب مغادرة القطار المبكرة يعود لخطأ ارتكبه سائق القطار، الذي ظن أن موعد المغادرة هو 7:11، وبعد إغلاق أبواب العربات، انتبه المسؤول لخطأه فنظر إلى الرصيف لكنه لم يجد أي شخص واقفا فقرر المغادرة قبل الموعد المحدد.

وتبين بعد ذلك وجود بعض الركاب، الذين لم يلاحظهم سائق القطار وتقدموا بشكوى رسمية للشركة اليابانية التي أخرت وصولهم إلى المناطق التي كانوا يقصدونها.