مديرية مال الزبداني في الخدمة من جديد لتسهيل معاملات المواطنين

دمشق_ عبدالهادي الدعاس

افتتح وزير المالية مأمون حمدان ومحافظ ريف دمشق علاء أبراهيم وأمين فرع الحزب رضوان مصطفى، مديرية مال الزبداني كدليل على تعافي جميع القطاعات الحكومية وعودة منطقة الزبداني لنشاطها والموظفين الى دوائرهم ومباشرة أعمالهم.

وفي تصريح صحفي أكد وزير المالية مأمون حمدان، على مباشرة جميع الجهات المعنية بأعمالها لعودة الدوائر الحكومية واعادتها الى عجلة الحياة بعد تحرير الإرهاب من منطقة الزبداني، من اجل تخفيف المعاناة للمواطن بالذاهب الى الدوائر المتواجدة في العاصمة لإتمام أعماله، وافتتاح مديرية مال الزبداني ستسهل لهم أعمالهم التي تم تجهيزها بالكامل، إضافة لتفعيل كافة الأقسام المتواجدة والتي تعمل بما يخدم المواطن.

ولفت حمدان، إلى أن إعادة تفعيل الدوائر الحكومة جميعها تأتي ضمن خطة وضعتها الحكومة، كون القطاع المالي في سورية يتعافى في معظم المناطق، منوها الى ان جميع المعاملات بـ نسبة 95% سليمة بفضل الموظفين الشرفاء الذين حافظوا على الوثائق، لافتا الى ان خدمة الانترنت سيتم تفعيلها بـ المديرية خلال الفترة المقبل.

من جانبه بين محافظ ريف دمشق علاء أبراهيم، أن جهود وزارة المالية بإعادة تفعيل مديرية مال الزبداني تأتي ضمن أهمية كبيرة لمساعدة المواطنين على تيسير أعمالهم دون معاناة بعد عودة معظم المواطنين الى منازلهم، مشيرا الى ان تفعيل الدوائر العقارية خلال الأيام المقبلة لارتباطها مع مديرية المالية، وبما يقارب الشهرين سيكون المجمع الحكومي قيد الخدمة لعودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة كما كانت عليه في السابق.

وفي تصريح خاص لـ "جهينة نيوز"، أشار مدير أوقاف الزبداني هشام دالاتي الى أن جميع الدوائر الحكومية بمنطقة الزبداني تسير بشكل جيد، لافتا الى استمرارية العمل من قبل الجهات المعنية الموجودة في المنطقة ومن قبل المسؤولين الموجودين بالدولة لإعادة الحياة الى ألقها، إضافة الى الاهتمام بشؤون المواطنين جميعها والعمل على تيسيرها.

بدوره أوضح يوسف عبد النبي مدير مال منطقة الزبداني، بأن المالية كانت مقسمة الى ثلاث فروع بسبب الظروف التي تعرضت لها المنطقة، وبفضل الحكومة تم تجميع جميع الاقسام والعاملين في مبنى واحد مما يساعد المواطنين على تسهيل أعمالهم التي يحتاجون اليها، مؤكدا على جاهزية المديرية لتنفيذ جميع المعاملات التي يتم تقديمها كون منطقة المديرية تقع وسط العديد من المناطق المحيطة بالزبداني، ونوه بأن المواطن الذي لا يملك قيد مالي يمكننا سحب صورة له عن القيود المالية من السجلات العقارية أو الاسكان خلال يوم واحد.