90 % من أعمال ‏تأهيل الشبكة الكهربائية بالحولة انجزت وتأمين التيار لعدد من القرى

جهينة نيوز

أنجزت ورشات الكهرباء في حمص أعمال تأهيل وصيانة خطوط الشبكة الكهربائية في منطقة الحولة بنسبة تتجاوز 90 بالمئة وأصبحت الكهرباء مؤمنة لقرى تلدو وتلذهب وكفرلاها.

وأكد مدير كهرباء حمص المهندس مصلح الحسن أنه تم اليوم إيصال الكهرباء ‏لمضخات المياه في الريف الشمالي مشيرا إلى أنه خلال أيام قليلة سيتم إنهاء أعمال التأهيل للشبكة الكهربائية في ‏منطقة الحولة بريف حمص الشمالي الغربي وقريتي الدار الكبيرة والغنطو بالريف الشمالي ‏لمدينة حمص.

وحول قيمة الأضرار التي تعرضت لها الشبكة الكهربائية جراء الأعمال الإرهابية ‏بين مدير الكهرباء أن نسبة الضرر في الرستن وتلبيسة هي 100 بالمئة في حين تراوحت في ‏قريتي الدار الكبيرة والغنطو بين 60 و 70 بالمئة.

ولفت الحسن إلى أن ورشات الصيانة باشرت منذ اللحظات الأولى لتنفيذ ‏اتفاق إنهاء الوجود الإرهابي بالريف الشمالي بأعمال التأهيل والصيانة لخطوط الشبكة ‏الكهربائية ويجري حاليا تكثيف العمل لإيصال الكهرباء بالسرعة المطلوبة.

وباشرت ورشات الدوائر الخدمية عملها في منطقة الريف الشمالي من ‏حمص بهدف إصلاح الأعطال الناجمة عن الأعمال الإرهابية في مختلف القطاعات الخدمية.

سانا