بابا الفاتيكان يدين المجزرة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة

جهينة نيوز

أدان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان المجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المشاركين في مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والاف الجرحى داعيا المجتمع الدولي الى بذل المزيد من الجهود لتحقيق السلام في الشرق الاوسط.

ونقلت رويترز عن البابا قوله اليوم امام عشرات الالاف في عظته بميدان القديس بطرس "أبدي المي لسقوط قتلى وجرحى وأصلي وأقدم تعاطفي مع من يعانون".

وطلب البابا من المجتمع الدولي مضاعفة الجهود حتى يسود الحوار والعدل والسلام وقال ان "استخدام العنف لن يؤدى الى السلام الحرب تولد الحرب والعنف يولد العنف".

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلى ارتكبت أمس الاول مجزرة بحق المشاركين فى مسيرة العودة الكبرى فى قطاع غزة وقتلت 62 فلسطينيا بينهم 8 أطفال وأصابت اكثر من 3000 بجروح من خلال اطلاق الرصاص الحى وقذائف المدفعية

عليهم.