فتوى بالجهاد لتحرير فلسطين!

جهينة نيوز

اصدر مفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني خلال تصريحات على تلفزيون المنار اليوم فتوى بوجوب الجهاد لتحرير فلسطين.

وقال الشيخ قباني انها ارض عربية احتلها الصهاينة وتحريرها واجب شرعي على شعبها وعلى المسلمين جميعاً ويجب على كل العرب والمسلمين مساندة شعب فلسطين لتحرير أرضه ومقدّسات المسلمين وغير المسلمين.

واضاف لا ملكية لأية دولة عربية على فلسطين لتتنازل بموجبها عن فلسطين أو أي شبر من أرضها، وكل ما يسمّونه اتفاقات تسوية مع المحتلّين هي اتفاقات باطلة.

واكد على انه لا يجوز للفلسطينيين أو العرب أو المسلمين ويحرم عليهم أن يستسلموا أو يتصالحوا مع المحتلين.