بوتين يوعز بإسراع تطوير "إس-500"

الأربعاء, 16 أيار 2018 الساعة 13:02 | سياسة, عالمي

بوتين يوعز بإسراع تطوير

جهينة نيوز

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع مع القادة العسكريين وقيادة صناعة الدفاع على ضرورة تحسين أنظمة مكافحة الأسلحة العالية الدقة.

وقال بوتين: "لا بد من العمل بنشاط على تطوير وتعزيز التكنولوجيا في مجال الدفاع ومواصلة تحديث منظومات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى مواصلة تطوير منظومة "بانتسير" والانتهاء من التجهيز لبدء إنتاج منظومة "إس-500" الحديثة، القادرة على اعتراض الأهداف البعيدة جدا، بما في ذلك الفضاء القريب".

ومن الجدير بالذكر أن قائد قوات الدفاع الجوي فيكتور غوميني كان قد أعلن، في تشرين الأول/أكتوبر، أن منظومة "إس-500" "بروميتي" ستدخل الخدمة في القوات بحلول عام 2020.

وأفادت صحيفة وزارة الدفاع "كارسنايا زفيزدا" أن "إس-500" ستشكل أساس النظام الوطني الموحد للدفاع الجوي في روسيا.

سبوتنيك


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا