بوتين يوعز بإسراع تطوير "إس-500"

جهينة نيوز

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع مع القادة العسكريين وقيادة صناعة الدفاع على ضرورة تحسين أنظمة مكافحة الأسلحة العالية الدقة.

وقال بوتين: "لا بد من العمل بنشاط على تطوير وتعزيز التكنولوجيا في مجال الدفاع ومواصلة تحديث منظومات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى مواصلة تطوير منظومة "بانتسير" والانتهاء من التجهيز لبدء إنتاج منظومة "إس-500" الحديثة، القادرة على اعتراض الأهداف البعيدة جدا، بما في ذلك الفضاء القريب".

ومن الجدير بالذكر أن قائد قوات الدفاع الجوي فيكتور غوميني كان قد أعلن، في تشرين الأول/أكتوبر، أن منظومة "إس-500" "بروميتي" ستدخل الخدمة في القوات بحلول عام 2020.

وأفادت صحيفة وزارة الدفاع "كارسنايا زفيزدا" أن "إس-500" ستشكل أساس النظام الوطني الموحد للدفاع الجوي في روسيا.

سبوتنيك