تلبيسة والرستن بريف حمص الشمالي خالية من الارهابيين

جهينة نيوز

دخلت وحدات من قوى الأمن الداخلي إلى بلدة تلبيسة ومدينة الرستن بريف حمص الشمالي بعد إخلائهما من الإرهابيين.

ورفع الجيش العلم السوري في ساحة مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، بعد إخراج المسلحين منها.

وتم صباح اليوم إخراج الدفعة الأخيرة من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.

وخرجت في ساعة متأخرة من يوم أمس عشرات الحافلات من منطقة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي على دفعتين ضمن المرحلة السابعة من اتفاق اخراج الارهابيين من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.

وتحمل هذه الحافلات 3950 شخص غير راغبين بالتسوية من المسلحين وأفراد عوائلهم باتجاه الشمال السوري وقد سلكت الطريق باتجاه معبر قلعة المضيق.