الكشف عن موعد اصدار تقرير "حظر الكيميائي" حول هجوم دوما المزعوم!؟

جهينة نيوز

قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن تقرير بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما في الغةوطة الشرقية سينشر في أواخر مايو ايار.

وذكرت الدبلوماسية الروسية، أن خبراء البعثة زاروا مدينة دوما بالغوطة الشرقية عدة مرات، وقاموا بأنفسهم بأخذ عينات لتحديد احتمال وجود المواد السامة وقابلوا الشهود وأخذوا إفاداتهم وقاموا بفعاليات خاصة أخرى.

وقالت زاخاروفا:"تم نقل العينات والأدلة المادية الأخرى إلى لاهاي لكي تخضع للدراسة والفحص في المختبرات. ويستغرق ذلك 2-3 أسابيع. وأعتقد أنه يصعب التوصل إلى استنتاجات نهائية قبل نهاية مايو ايار، أي حين سينشر تقرير البعثة".

المصدر: نوفوستي