كوريا الشمالية لن تتخلى عن أسلحتها النووية مقابل منافع اقتصادية من امريكا

جهينة نيوز

أعلن النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي، كيم كي جوان، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تتخلى أبداً عن الأسلحة النووية مقابل تفضيلات اقتصادية وعدت بها الولايات المتحدة.

ونقلت السفارة الكورية الشمالية في روسيا، عن كيم كي جوان قوله: "تتحدث الولايات المتحدة عن تقديمها فوائد ومنافع اقتصادية في حالة تخلينا عن الأسلحة النووية، ولم نتوقع أبدا من الولايات المتحدة بناء اقتصاد (كوريا الشمالية)، ولن نذهب أبدا إلى مثل هذه الصفقة في المستقبل".

يشار إلى أنه، من المقرر مبدئيا، أن تعقد محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، في 12حزيران/ يونيو في سنغافورة.

وكانت كوريا الشمالية قد قررت تعليق اجتماع على مستوى وزاري بين الكوريتين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مشيرة إلى مدى ملائمة عقد لقاء القمة مع الولايات المتحدة بسبب مناورات "ماكس ثاندر" الأمريكية — الكورية الجنوبية التي بدأت يوم 11 أيار/مايو والمستمرة حتى يوم 25 أيار/مايو. ووفقا للأنباء الواردة من سيؤول، تشارك في هذه المناورات حوالي مائة طائرة ومن بينها ولأول مرة 8 طائرات غير مرئية للرادارات المعادية من طراز إف-22 " وهي الطائرات المخصصة لتوجيه الضربات ضد الأهداف (المنشآت) النووية والصاروخية التي تقع علي أرض كوريا الشمالية.