"جبهة النصرة" لا تنوي حل نفسها

جهينة نيوز

افادت مصادر إعلامية مقربة من "جبهة النصرة"، العمود الفقري لـ "هيئة تحرير الشام" أنها لا تنوي حل نفسها لعدم وجود "موجبات" تقتضي ذلك في الوقت الراهن.

واكدت المصادر صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عزم فرع تنظيم "القاعدة" في سورية حل نفسه، ولفتت إلى أن «الإشاعات» التي تناولت الموضوع مصدرها ميليشيات مسلحة سبق أن خاضت حروباً معها في الآونة الأخيرة.

وأرغمت أنقرة كلاً من "هيئة تحرير الشام" و"جبهة تحرير سورية" على وقف الاقتتال بينهما في إدلب وريف حلب الغربي تمهيداً لإنشاء تشكيلات عسكرية جديدة، تنفذ أجندتها وتتبع لها بشكل كلي، وستبصر النور قريباً.

الوطن