اليابان: مناورات أمريكا وكوريا الجنوبية العسكرية "وسيلة ردع" مهمة

جهينة نيوز

وصفت اليابان المناورات العسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية، أنها وسيلة مهمة للردع، رغم أنها أصبحت السبب وراء الرفض الكوري الشمالي للتفاوض مع سيؤول والتهديد بالتخلي عن عقد لقاء القمة الأمريكية – الكورية الشمالية.

وقال نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني ياسوتوسي ناشيمورا، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "تمثل المناورات العسكرية المشتركة الأمريكية — الكورية الجنوبية واليابانية — الأمريكية، دعامة هامة لقوى الردع والتعاون الثلاثي في مجال الدفاع والأمن".

وأضاف: "يعتبر التنفيذ العملي لهذه المناورات إجراء مهما للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة".

وقررت كوريا الشمالية تعليق اجتماع على مستوى وزاري بين الكوريتين، اليوم الأربعاء، بسبب مناورات "ماكس ثاندر" الأمريكية — الكورية الجنوبية، التي بدأت يوم 11 مايو ايار وتستمر حتى يوم 25 من الشهر نفسه.

ووفقا للأنباء الواردة من سيؤول، تشارك في هذه المناورات حوالي مائة طائرة ومن بينها ولأول مرة 8 طائرات غير مرئية للرادارات المعادية من طراز إف-22 " وهي الطائرات المخصصة لتوجيه الضربات ضد الأهداف النووية والصاروخية، التي تقع داخل أرضي كوريا الشمالية.