زاخاروفا: واشنطن تخفي معلومات عن الاف الارهابيين الاجانب المعتقلين لدى "التحالف" في سوريا وتريد حمايتهم

جهينة نيوز

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء ان الولايات المتحدة تخفي معلومات حول آلاف المعتقلين من المنظمات الإرهابية في سوريا، الذين تريد واشنطن حمايتهم من المسؤولية.

وصرحت زاخاروفا: "لفتنا الانتباه إلى صمت الإدارة الأمريكية حول وضع آلاف المسلحين الإرهابيين الأجانب، الذين تم اعتقالهم من قبل التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة و"قوات سوريا الديمقراطية" الكردية".

وأشارت إلى أن فرضية استحالة تنسيق إجراءات التسليم مع دول المسلحين ومعايير المساعدة القانونية تبدو غير مقنعة على الإطلاق.

ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى أن روسيا ترى مخاطر إحياء "خلافة داعش" في مناطق ما خلف الفرات في سوريا بالتواطؤ مع الولايات المتحدة.

وأضافت: "على خلفية إعلان الرئيس ترامب عن الانسحاب الأمريكي من سوريا في القريب العاجل، بدأت مخاطر إحياء "خلافة داعش" تلوح في الأفق في مناطق ما خلف الفرات على النموذج العراقي، بعد الانسحاب السريع للقوات الأمريكية في عام 2011، ما ساهم في إنشاء داعش".