اسعار النفط تتراجع متأثرة بوفرة الامدادات

الأربعاء, 16 أيار 2018 الساعة 12:10 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

اسعار النفط تتراجع متأثرة بوفرة الامدادات

جهينة نيوز

تراجعت أسعار النفط اليوم متأثرة بوفرة الامدادات رغم التخفيضات الراهنة في الانتاج التى تطبقها منظمة البلدان المصدرة للنفط /أوبك/.

وذكرت رويترز ان العقود الاجلة لخام برنت انخفضت /21/ سنتا او /3ر0/ بالمئة الى /22ر78/ دولارا للبرميل فيما تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكى /28/ سنتا أو /4ر0/ بالمئة الى /03ر71/ دولارا للبرميل.

ورغم هذا الانخفاض ظلت أسعار النفط قريبة من أعلى مستوياتها منذ شهر تشرين الثانى من عام /2014/ عند /47ر79/ و/92ر71/ دولارا للبرميل على الترتيب والتى سجلتها أمس.


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