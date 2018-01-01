ميسي: حتى لو خسرنا كأس العالم 2018 "لن أتخلى عن منتخب الأرجنتين"

جهينة نيوز

صرح النجم الأرجنتيني ولاعب نادي برشلونة، ليونيل ميسي، عن عدم رغبته بترك المنتخب والتخلي عنه حتى لو لم تفز الأرجنتين ببطولة كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

تصريحات ميسي هذه جاءت خلال مقابلة على الهواء مع محطة "TyC Sports" الرياضية ونقلها موقع "goal".

حيث تحدث "البرغوث"، قائلا: "بلوغ دوري الأربعة الكبار في كأس العالم هو بحد ذاته إنجاز كبير، والأرجنتين تستحق الوصول لهذا المستوى نظرا لتاريخها الكبير.

و سيتطلب جهدا كبيرا وعملا شاقا، وأعتقد بأننا سنكون من الأربعة الكبار في المونديال".

وتابع قائلا:"حتى وإن لم نفز بالمونديال، فإنني لن أتخلى عن المنتخب، وما قمت به في عام 2016 ندمت عليه، وسيكون خروجي من المنتخب الوطني بمثابة رسالة خاطئة للشباب ولجميع الناس الذين يقاتلون من أجل أحلامهم".

يذكر بأن منتخب التانغو الأرجنتيني سيشارك بكأس العالم في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات كل من إيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.