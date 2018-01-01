شهداء وجرحى اثر سقوط قذيفة صاروخية في جسر فكتوريا وسط دمشق

الأربعاء, 16 أيار 2018 الساعة 11:56 | شؤون محلية, أخبار محلية

شهداء وجرحى اثر سقوط قذيفة صاروخية في جسر فكتوريا وسط دمشق

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