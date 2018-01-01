للعام الثالث على التوالي بنك البركة سورية يوزع أرباحاً نقدية

جهينة نيوز:

وافقت الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية باجتماعها المنعقد بتاريخ 14/05/2018 على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين تعادل 10 % من القيمة الاسمية للأسهم بواقع 10 ليرات سورية لكل سهم، وذلك في خطوة تؤكد ريادة بنك البركة في السوق المصرفية السورية.

و بهذه المناسبة صرّح الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس الإدارة بالقول: " تمكن البنك بعون اللّه تعالى من تحقيق نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة خلال عام 2017 وذلك بفضل إيمانه بضرورة تقديم أفضل الخدمات المصرفية بمعايير دولية ، والعمل بروح الفريق الواحد، تأكد من خلالها تميزنا في السوق المصرفية السورية وتعزيز موقعنا الريادي فيها، فعلى صعيد الميزانية العمومية استطاع البنك زيادة حجم موجوداته إلى /329/ مليار ليرة سورية تقريباً بنسبة نمو فاقت 33% عن العام الماضي، كما بلغ إجمالي حجم الودائع وحسابات الاستثمار المطلق بمختلف أنواع الحسابات والعملات /134/ مليار ليرة سورية بنسبة نمو 9% عن العام الماضي، وعلى صعيد آخر بلغ إجمالي التمويلات الائتمانية /32 / مليار ليرة سورية عبر محفظة متنوعة من المنتجات المتوافقة مع صيغ التمويل الإسلامي وبجودة عالية، أما الاستثمارات عبر الوكالات والمضاربات والصكوك فقد بلغت / 122 / مليار ليرة سورية ، كما ارتفعت الحصة السوقية للبنك إلى 44 % من سوق الصيرفة الإسلامية وإلى 17 % من إجمالي السوق المصرفية السورية الخاصة .

و في سياق متصل صرّح الأستاذ محمد عبد الله حلبي الرئيس التنفيذي للبنك بالقول : " استطاع بنك البركة بفضل اللّه تحقيق نتائج ومعدلات نمو إيجابية خلال عام 2017 ، فقد حقق صافي أرباح تشغيلية بقيمة 3.74 مليار ليرة سورية في حال استثناء أثر تقييم مركز القطع البنيوي

كما بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للبنك 8.82 مليار ليرة سورية في حال استثناء أثر تقييم مركز القطع البنيوي

ولمجابهة تبعات الأزمة تم تكوين مخصصات بقيمة تقريبية تقدر بـ5.5 مليار ليرة سورية وبلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة والمشكوك بتحصيلها 94 % ونمت قاعدة المتعاملين خلال العام بنسبة 22 % مقارنة بالعام السابق.

وعن خطط البنك للعام 2018 بيّن حلبي : انطلق البنك في عام 2018 باستراتيجية جديدة تحت عنوان " لغة المستقبل " لتكون البوصلة التي ترشد البنك في طريقه للأعوام الخمسة القادمة، بعد أن أنهى البنك استراتيجيته السابقة تحت عنوان )أبجدية التفاؤل ( التي حقق من خلالها رؤيته بتحقيق الريادة في السوق المصرفية بما يلبي مصلحة المتعاملين و المساهمين و الموظفين ولله الحمد، ويتجه البنك اليوم بالتحول إلى المنتجات المصرفية الذكية بما ينسجم و روح العصر وقد تم صياغة خطة عمل عام 2018بعناوين عريضة أساسية هي الرقمنة و التركيز على رضا المتعاملين و الكفاءة التشغيلية.

وحول آلية تنفيذ عملية توزيع الأرباح على المساهمين أوضح حلبي : بأنه جاري تنفيذ قرار الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية بما يعادل 10 % من القيمة الاسمية للسهم وسوف يعلن عن تاريخ بدء توزيعها خلال الأيام القادمة.