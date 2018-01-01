مقتل 20 شخصاً بانهيار جسر في الهند

جهينة نيوز

ذكرت محطة "بي بي سي" اليوم الأربعاء، ان 18 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم نتيجة انهيار أحد الجسور في مدينة فاراناسي الواقعة شمال شرقي الهند.

وأشارت المحطة إلى أن، عشرات الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض والجزء الإسمنتي من الجسر الذي انهار على طريق للسيارات، فيما لا يزال سبب الانهيار مجهولا والتحقيق مستمرا لكشف ملابسات الحادث.

وأعرب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، عن تعازيه لعائلات القتلى وكتب على "تويتر"، أنه "مفجوع لمقتل مواطنيه"، ويصلي من أجل الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وأضاف: "تحدثت مع ممثلي السلطات المحلية، وطلبت منهم التأكد من أن الضحايا قد حصلوا على كل الدعم الممكن".

وتشهد الهند حوادث من هذا القبيل بشكل شبه دوري حيث تسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

المصدر: انترفاكس