أسعار الذهب تعاود الارتفاع بعد انخفاضها لادنى مستوياتها

جهينة نيوز

تعافت أسعار الذهب بعض الشىء اليوم بعد انخفاضها الى أدنى مستوياتها هذا العام فى الجلسة السابقة جراء صعود عوائد السندات الامريكية وارتفاع الدولار.

وذكرت رويترز أن السعر الفورى للذهب ارتفع بنحو 3ر0 بالمئة الى 30ر1294 دولارا للاوقية /الاونصة/ بعد أن فقد 7ر1 بالمئة وسجل أدنى مستوياته للعام الحالى عند31ر1288 دولارا فى الجلسة السابقة.

بدورها ارتفعت عقود الذهب الامريكية الاجلة تسليم حزيران المقبل 3ر0 بالمئة الى 60ر1293 دولارا للاوقية بينما زادت الفضة 4ر0 بالمئة فى المعاملات الفورية الى 30ر16 دولارا للاوقية بعد أن انخفضت نحو 6ر1

بالمئة أمس فى أكبر خسارة لها بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 23 نيسان المنصرم.

وصعد البلاتين 4ر0 بالمئة الى 897 دولارا للاوقية فى حين نزل البلاديوم 1ر0 بالمئة الى72ر981 دولارا للاوقية بعدما تكبد فى الجلسة السابقة أكبر خسارة بالنسبة المئوية ليوم واحد فى أسبوعين حيث بلغت 3ر1بالمئة.