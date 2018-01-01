بالصور.. «فيفي عبده» تُغضب جمهورها لارتداءها الحجاب على ملابسها المكشوفة!

جهينة نيوز:

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بمجموعة صور لها نشرتها عبر حسابها على Instagram.

وحيث ظهرت فيفي في الصور بشكل مختلف بسبب المكياج الذي وضعته، وتلقت تعليقات كثيرة من جمهورها منها من أبدى إعجابه بشكلها ومنها من أكد أنها تستخدم برامج الفوتوشوب لتغيير ملامحها.

لكن الصورة التي أثارت جدلاً التي ظهرت فيها تضع حجاباً على رأسها فيما ترتدي ملابس مكشوفة، فكان فستانها عاري الكتفين.

وقد تلقت فيفي انتقادات بسبب هذه الصورة فالبعض تسأل لماذا تغطي شعرها وتظهر جسدها؟

ويشار إلى أن فيفي عبده تعاقدت مع المنتج محمد حفظي على بطولة مسلسل جديد إنتاج مشترك بين شركات Film Clinic، و شركتي The producers، rhyme productions، من المقرر عرضه بعد شهر رمضان.