شرطة إندونيسيا تقتل 3 مهاجمين على مقر لها

جهينة نيوز

قال تقرير داخلي للشرطة الإندونيسية إن الشرطة قتلت بالرصاص ثلاثة رجال يوم الأربعاء بعدما هاجمها أحدهم بسيف ساموراي وأصاب ضابطين عند مقر شرطة رياو في بيكانبارو في سومطرة .

وأضاف أن أحد الرجال الثلاثة كان يضع حول جسده ما يشتبه بأنها قنبلة. وذكر أن رجلا آخر اعتقل بينما يشتبه في أن أربعة آخرين لاذوا بالفرار من الموقع.

وقال التقرير إن الرجال قادوا سيارتهم إلى ساحة الشرطة قبل أن يخرجوا منها لتنفيذ الهجوم.

وذكرت وكالة أنتارا الرسمية للأنباء إن صحفيين كانا في مقر الشرطة أصيبا أيضا في الهجوم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجلا ملقى على الأرض وإلى جانبه سيف طويل.

رويترز