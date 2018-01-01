إلغاء 400 رحلة جوية بسبب عواصف تضرب أمريكا

جهينة نيوز

ضربت عواصف عاتية محملة برياح شديدة وأمطار غزيرة وبرد مناطق في شمال شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، مما عطل حركة النقل وسبب انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع في منطقة يقطنها عشرات الملايين من الناس.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، تحذيرا من عواصف رعدية شديدة في المنطقة من ولاية ماريلاند وحتى نيوهامبشير. وقالت إن هناك ما يقرب من 50 بلاغا عن تساقط البرد في ولايات من بينها أوهايو وبنسلفانيا ونيويورك وكونيتيكت.

وقالت الهيئة إنه تم رصد إعصار في سوليفان في شمال نيويورك لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار. ووضعت مناطق في كونيتيكت تحت تحذير من حدوث إعصار ليل الثلاثاء.

وقال موقع باور أوتيج الذي يتتبع خدمة الكهرباء إن ما يقرب من 600 ألف مشترك في ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت وبنسلفانيا وفرجينيا كانوا بدون كهرباء حتى قرب مساء الثلاثاء.

وقالت محطة القطارات المركزية في نيويورك، إنه جرى وقف خطوط للقطارات بسبب العواصف، بحسب "رويترز".

وأفاد موقع فلايت أوير دوت كوم الذي يتابع خدمات الطيران، بإلغاء ما يقرب من 400 رحلة جوية في مطارات تخدم منطقة نيويورك بحلول الساعة السادسة بتوقيت شرق الولايات المتحدة