أبراج يوم الأربعاء 2018/5/16من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/16: تفكير ناجح، جمال في الكلام والحركة،حركته سليمة، ينجح من خلال العمل والكلام، و هو محب ومغامر، ودائماً يبحث عن السعادة، وحياته العاطفية جيدة لأنه مكافح ومفكر، ودائماً يتخذ المسؤولية بسرور لأنه يحب يظهر مهما كلّف الأمر، دائماً يصل للاحترام والاعتراف من قبل الآخرين لأنه يصل للنجاح بالتفوق في حياته، في الفترة القادمة ترتيب قضايا مالية، اكتشاف الطرق، وزيادة الدخل، وضع خطط بعيدة المدى، إعادة ترنيب البيت ونشاطات متعلقة بالعائلة، معالجة مسائل تتعلق بالملكية، مصالحة مع جيران وأقارب، والتزام بالاتفاقيات مع شركاء ووعود جديدة بخصوص الارتباط، بين الشهر الخامس والسادس والسابع مسألة عائلية تظهر للذي وضعه يسمح لأنه يحتاج فيها لحل سريع إما ارتباط وإما وجود خلاف، وبين السادس والسابع والثامن يكون في استثمارات مالية، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: بين الأمس واليوم يوجد تطورات غير متوقعة قد تحل بعض المشاكل يفتحها سفر قصير أو اتصال، يمكن علاقات تلعب دور مهم بتسيير أمورك، اليوم ضروري لالتزام ببرنامج، لا تضيّع الوقت في التفصيل، والطلاب اليوم حظوظهم حتى ينجزوا، وتكتشف وتغير مجرى في حياتك، المجال مفتوح أمام أي أي نشاط تقوم فيه اليوم، بالمعنى مجال عليك أن تتكلم و تتواصل ويمكن أن تعترض، ويجب أن تكون مع جيرانك وأخواتك، اليوم للمطالعة وللدراسة لك مولود الحمل.

الثور: اليوم غني والحظ المالي يدعمك، مفاجآت جميلة بانتظارك، بالمعنى استرداد بعض الحقوق، اليوم تخطط لأن المصاريف الشخصية أكبر من المدخول، يمكن أن تتراكم عليك فواتير، يمكن أن تشتري أشياء غير ضرورية، اضبط ميزانيتك أحسن ما تقع تحت وطأة الاستدانة أو ضائقة مالية، وللبعض عندهم أمور مالية ممكن أقاويل أو هدايا أو مكاسب وممكن أن يكون خبر معنوي لك مولود الثور.

الجوزاء: يتواجد القمر عندك اليوم، ونراك مقبل على الحياة بعزيمة وهمة، تعبّر عن نفسك بكل الوسائل، تشعر أنه من اللازم أن تبرز مواهبك الفنية، اليوم كونك مسيطر على الوضع لك دور رئيسي فيه ونسميه ضربة حظ، وتعثر على طريق السعادة، الأبواب تنفتح أمامك والسفر والعطل والانتباه قليلاً لبعض الأمور التي فيها حسم، بالمعنى أن الصورة لصالحك اليوم، ممكن أن تنطلق بأماكن جديدة مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم تمر بأزمة تعب، من الأفضل أن تحدد وتبقى غامض بالنسبة للأشخاص الذين يحيطون بك، وخذ وقتك الكافي حتى تخطط وتحافظ على جو الهدوء والانسجام، لا تعتمد إلا على نفسك حتى تعثر على حل ملائم، اليوم يجب أن تصم اذنك عن النميمة و يجب أن تعرف مَن أغاظك، اليوم يجب أن تنتبه قليلاً حتى تقلب صفحات جديدة للغد لكن اليوم يجب أن تأخذ نفس طويل ولا تستعجل حتى لو الأمور ليست لصالحك، لكن أنت اهدأ اليوم وتنتظر جواب وتسمعه غداً مولود السرطان.

الأسد: ترغب بإحداث تغييرات في حياتك، وبإمكانك أن تحقق أمنية وتنفذها، كونك متميز بالطواعية فاليوم تنجح بإقامة علاقات صداقة وتكون مهمة بالنسبة لك، تلعب دور مُصلح، وجضورك مرغوب بالدعوات والبعض بالدعوات التي تكون غير منتظرة، اكتشاف وجوه جديدة، انفراجات، تحسن، دعوات، وجود أحد يتكرم عليك ويساعدك أو أنت تطلب أمنية تتحقق من خلال الأصدقاء مولود الأسد.

العذراء: من الصباح يصب اهتمامك على تدعيم وتعزيز سمعتك الشخصية في ميدان العمل و أمام المعنيين عنك، انتبه من أحد من محيطك يحاول أن ينال من مركزك العملي، لذلك ابتعد عن التردد، كن هادئ، احمي نفسك واحمي الآخرين، جرّب أن تمسك بذمام الأمور من بداية النهار، قبل أن يتراكم أخطاء عليك، نسّق، يوجد تعب قليلاً، يوجد وقفة عند نقطة محددة مفترق طريق، لذلك اليوم تواصلك هو مع المحيط بعمل أو يمكن أن يكون بأكثر من مكان مولود العذراء.

الميزان: اليوم تتجه أنظارك لسفر لتغوص في أسرار وتكتشف، و نراك مثل ورقة تنقاد وراء كل نسمة هواء كأنك ورقة شجر، لذلك جدالات، مشغول بالك، مسائل فيها أوراق، معاملات، تعمل لصالحك المهني، تحسن وضعك المالي، مجهودك الشخصي، بكل الأحوال اليوم سوف تعمل على صعيد السفريات، ممكن أن تستقبل زوّار أو تودع زوّار، ويمكن اتصالات لمسافات بعيدة مولود الميزان.

العقرب: تشعر بالاطمئنان من خلال ثباتك وتبادل الآراء ، سرعة التجارب، تأثيرات خارجية، تختاج لتعاون ومشاركة مع الآخرين لكي تنفذ بعض مشاريعك ولتسمع نصائح اليوم، بالمعنى تعمل شراكة بميدان استثماري، شريك ممول، عندك برامج تأمين وتعويضات مستحقة، اليوم بالنسبة لك اهتمامات مادية يمكن أن تكون فاتورة، استحقاق، مرافقة مريض، انفراجات، والمطلوب منك مواقف جديدة مولود العقرب.

القوس: اليوم تحاول أن تركز على شراكة، تبحث عن دعم، واليوم أعمالك كثيرة، لذلك لا تفتح دفاتر الماضي ولا تتطّرف بأحكامك على الشريك، وأنت والشريك مدعوين لتقرب أحدكما من الآخر، أو يوجه الآخر لضرورة التسوية، مواضيع حياتية تواجهها سويةً اليوم، اعمل على تقديم الهدايا، واهتم بمشوعر الآخرين، ويمكن تشعر لكن باعتراض أو استياء من الآخرين أو بعض الضغوطات أو العرقلة أو التأجيل لك مولود القوس.

الجدي: نهارك ليس مريح، تشعر بتراجع يطرأ على صحتك ونفسيتك، يمكن أن تشعر بتهور واتخاذ قرارات ينتج عنها أشياء سلبية، تراكم عمل، مطلوب اليوم أن تتغلب على العراقيل حتى تحقق مشاريعك أو التي تهمك أكثر أو للبعض. يمكن أن يعمل ساعات إضافية أو تأخذ قسط من الراحة كل ما توفرت لك الفرصة لأن اليوم يوجد ضغط عمل عندك، والحظ لن يتخلى عنك لكن مع الانتباه قليلاً وأن تبكّر، ويمكن أن يكون عندك اليوم نهار متطلب لكن لا يعاكسك الوقت إذا كنت حذر مولو الجدي.

الدلو: محظوظ، المهم أن تعرف كيف تميز اليوم، لأنه يوجد حظ بمختلف المجالات اجتماعية عملية مالية، حظ حليفك بأي مجال تحاول أن تطرقه، قسم أيضاً للدلو ارتياح نفسي خاصةً مع الأولاد أو يسعد لانجاز يحققه بعض الأولاد يمكن احتفال أو مكافئة تفاجئ فيها أو تغيير اقامة مولود الدلو.

الحوت: اليوم مشغول بما يتعلق بالمشاغل المنزلية والعائلية، تشعر بأن أمورك لا تسير كما تريد أو مثل ما تتمناه، لكن قلة الصبر لا تنفع، لا تتعجل، استفيد من الفرص المسموع فيها حتء تقوم بما تنوي من تحسينات وتعديلات، قسم أيضاً يوجد مشكلة مع أحد أفراد العائلة أو تصبح الأمور على شفير فتنة، انتبه أسرتك اليوم في حاجتك وضبط النفس ضروري، لتخفيف من حدة المواجهة، مرّق هذا النهار بخير لأن أمور منزلية تظهر السطح مولود الحوت.