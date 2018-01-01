خروج دفعة جديدة من إرهابيي الحولة وتلبيسة الى إدلب

جهينة نيوز:

خرجت مساء اليوم 73 حافلة تقل دفعة جديدة من الإرهابيين وعائلاتهم من منطقتي الحولة وتلبيسة إلى إدلب في إطار تنفيذ الاتفاق القاضي بإخلاء ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي من الإرهاب.

وأفادت وكالة سانا بأن الحافلات خرجت باتجاه نقطة التجميع النهائية على أطراف قرية المختارية وتم تسييرها إلى إدلب بعد خضوعها لإجراءات تفتيش صارمة لمنع الإرهابيين من تهريب ألغام أو عبوات ناسفة أو أسلحة غير مسموح بها أو إخراج أي شخص تحت الضغط والتهديد.

ولفتت إلى أنه وخلال عملية تفتيش المجموعات الإرهابية الخارجة من الريف الشمالي لمدينة حمص تم ضبط أجهزة اتصال حديثة وانترنت فضائي وأسلحة وذخيرة.

وأشارت إلى استمرار عملية تجهيز الحافلات وإدخالها إلى منطقتي تلبيسة والحولة بريف حمص الشمالي لإخراج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم تمهيدا لنقلهم في وقت لاحق إلى شمال سورية.

وتم أمس إخراج 122 حافلة تقل مئات الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي ونقلها إلى شمال سورية.