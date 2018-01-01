العبادي..إذا ثبت وجود خلل يجب على إعادة فرز الأصوات

جهينة نيوز:

اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، انه إذا ثبت وجود خلل في نظام التصويت الإلكتروني الذي استخدم في الانتخابات التي جرت في مطلع الأسبوع، فيجب على مفوضية الانتخابات إعادة فرز الأصوات في كافة أنحاء البلاد، وفق ما افاد التلفزيون الرسمي العراقي.

واوضح العبادي انه بعد الاتهامات بوجود تلاعب وأجهزة بها عيوب في محافظة كركوك في شمال العراق، يجب على مفوضية الانتخابات إجراء فرز يدوي جديد للأصوات هناك، مشيراً الى انه إذا ثبت وجود أخطاء في كركوك، يجب إعادة فرز الأصوات في كافة أنحاء العراق.

الى ذلك، وصف كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، نتائج الانتخابات العراقية، بأنها "جيّدة جداً"، مؤكداً ان طهران تحترم إرادة الشعب العراقي.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عن علي أكبر ولايتي قوله: "هذه انتخابات جيدة جداً ونُهنّئ الحكومة والشعب العراقيين".