ميركل تنتقد لقاء لاعب المنتخب الألماني أوزيل بأردوغان

جهينة نيوز

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن انتقادها للقاء لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم مسعود أوزيل وإيلكاي غوندوغان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقل المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الثلاثاء، عن ميركل قولها إنه كان موقفاً "أثار تساؤلات ودعا لسوء الفهم".

وأشار زايبرت إلى أنه متأكد أن الاتحاد الألماني لكرة القدم سوف يناقش الموضوع مرة أخرى.

يذكر أن أوزيل وغوندوغان التقيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة البريطانية لندن أول أمس الأحد، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

والتقط اللاعبان، وهما من أصول تركية، صورة مع الرئيس التركي وأهدياه قميصي فريقيهما، إذ قدم له أوزيل قميصه بفريق آرسنال وأهداه غوندوغان قميصه مع مانشستر سيتي.

وتسببت هذه الصور التي نشرها حزب أردوغان في انتقاد لاذع، إذ يتردد أن اللاعبين قدما مساعدة للدعاية الانتخابية لأردوغان من خلال ظهورهما معه.

وأجاب زايبرت بـ"لا" على السؤال عما إذا كانت ميركل تفسر الأمر كذلك أيضاً أم لا.

ويعد الاجتماع مع أردوغان حساساً للغاية، إذ أن تركيا هي المنافس الأوحد لألمانيا في السعي لاستضافة بطولة الأمم الأوروبية يورو 2024، وسوف تتحدد الدولة المضيفة من جانب الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" في سبتمبر (أيلول) المقبل.