بالصور.. الجيش يعثر على شبكة أنفاق ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة والألغام داخل أوكار الإرهابيين في الحجر الأسود

الثلاثاء, 15 أيار 2018 الساعة 19:45 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور.. الجيش يعثر على شبكة أنفاق ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة والألغام داخل أوكار الإرهابيين في الحجر الأسود

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