اعتقال والدة بعد تناول طفلتها جرعة زائدة من مسكنات الألم

جهينة نيوز:

اعتقلت الشرطة الأميركية سيدة في نيويورك بسبب قضية وفاة طفلتها البالغة من العمر سنة واحدة إثر تناولها جرعة زائدة من مسكنات الألم الطبية في العام الماضي، وفقاً لما ذكرته الشرطة.

اعتقلت الشرطة الأميركية سيدة في نيويورك بسبب قضية وفاة طفلتها البالغة من العمر سنة واحدة إثر تناولها جرعة زائدة من مسكنات الألم الطبية في العام الماضي، وفقاً لما ذكرته الشرطة.

وذكرت صحيفة نيويورك دايلي نيوز أنه قد ألقي القبض على "ليلى ويد" البالغة من العمر 39 عاماً، من ستاتين آيلاند، بعد وفاة ابنتها إثر تناولها أحد عقاقير والدتها الطبية. وها هي ليلى الآن تواجه تهمة القتل غير العمد وتهم جنائية تتعلّق بالقتل.

وقد عُثر على الطفلة "بيانكا" جثة في 20 آذار 2017 داخل قفص اللعب الخاص بها، وفقاً للصحيفة.

وقد أخبرت الأم السلطات أن ابنتها ضربت رأسها قبل الحادثة بأيام عدة، لكنها كانت بصحة جيدة. إلا أن الأم سرعان ما قالت لصحيفة The Staten Island Advance، إنها تشعر بالقلق لأن ابنتها ربما قد تناولت عقاقيرها الطبية.

وأفادت صحيفة الديلي نيوز أن إبنة ويد الأخرى البالغة من العمر 12 عاماً قد أُخرجت من المنزل ووضعت في الحضانة