كيف تحفز هرمون السعادة في الدماغ..!؟

جهينة نيوز:

يُعتبر الدوبامين مادة كيميائية مهمة جداً في الدماغ لديها العديد من الوظائف.

وعندما يتم إطلاق مادة الدوبامين بكميات كبيرة، يشعر الإنسان بالمتعة والمكافأة وهذا ما يُحفّز المرء على تكرار سلوك معيّن، ولهذا السبب يُعرف الدوبامين بهرمون السعادة.

في المقابل، يرتبط انخفاض مستويات الدوبامين بتخفيف الشعور بالحافز، وتخفيض الشعور بالحماس للأشياء التي تثير معظم الناس.

عادة، يتم تنظيم مستويات الدوبامين بشكل جيّد داخل الجهاز العصبي، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكن للمرء القيام بها لزيادة المستويات بشكل طبيعي.

في ما يلي أهم 4 طرق لزيادة مستويات الدوبامين بشكل طبيعي:

- تناول الكثير من البروتين: تتكون البروتينات من كتل صغيرة تسمى الأحماض الأمينية. وهناك 23 نوعًا من هذه الأحماض المختلفة، قسم منها يستطيع الجسم توليفه في حين أن القسم الآخر يتم الحصول عليه من الطعام.

يلعب أحد الأحماض الأمينية الذي يسمى التيروزين، دوراً حاسماً في إنتاج الدوبامين. إن الإنزيمات داخل الجسم قادرة على تحويل التيروزين إلى الدوبامين، لذلك فإن وجود مستويات كافية من التيروزين مهم لإنتاج الدوبامين. كذلك، يمكن أيضاً الحصول على التيروزين من خلال حمض أميني آخر يسمى فينيل ألانين.

- تقليل تناول الدهون المشبعة: توصلت بعض الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أن الدهون المشبعة، مثل تلك الموجودة في الدهون الحيوانية والزبدة ومنتجات الألبان الكاملة الدسم وزيت النخيل وزيت جوز الهند، قد تعطل إشارات الدوبامين في الدماغ عند استهلاكها بكميات كبيرة جداً.

وقد وجدت دراسات عدة وجود صلة بين تناول الدهون المشبعة بشكل كبير وضعف الذاكرة والأداء الإدراكي لدى البشر، ولكن من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت هذه التأثيرات مرتبطة بمستويات الدوبامين.

- الاستماع إلى الموسيقى: يمكن أن يكون الاستماع إلى الموسيقى وسيلة ممتعة لتحفيز إطلاق الدوبامين في الدماغ. وقد وجدت دراسات عدة أن الاستماع إلى الموسيقى يزيد من النشاط في مناطق المتعة في الدماغ، والتي تكون غنية بمستقبلات الدوبامين.

- التأمل: يُعتبر التأمل ممارسة تساعد العقل على الاسترخاء وتحفّز على التركيز. وقد وجد بحث جديد أن فوائد التأمل هذه قد تكون نتيجة لزيادة مستويات الدوبامين في الدماغ.

ويعتقد الباحثون أن التأمل يساعد الناس في الحفاظ على مزاج إيجابي.