بلجيكا تطالب بتحقيق دولي وتستدعي السفيرة الاسرائيلية

جهينة نيوز:

استدعت بلجيكا الثلاثاء السفيرة الإسرائيلية لديها إثر إدلائها بتصريحات عن قمع المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، احتجاجا محتجين على نقل السفارة الامريكية الى القدس، ودعت الى تحقيق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة حول المواجهات الدامية.

وقال متحدث باسم الخارجية البلجيكية لفرانس برس إنه تم استدعاء السفيرة الاسرائيلية سيمونا فرانكل بعدما وصفت جميع الضحايا في غزة بأنهم "إرهابيون"، فيما دعا رئيس الوزراء شارل ميشال الى "تحقيق دولي تجريه الأمم المتحدة"، معتبراً أن "أعمال العنف التي ارتكبت بالأمس في قطاع غزة مرفوضة".