بن جاسم: صفقة القرن تنفذ بدعم دول عربية.. "بالله عليكم ما هو الثمن"

جهينة نيوز:

وجه رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية السابق، حمد بن جاسم، اليوم، بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، اتهاما لبعض الدول العربية الكبرى قائلا "ان "صفقة القرن" تنفذ خطوة خطوة بدعم وتأييد دول عربية كبرى".

وقال بن جاسم، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، : "بالله عليكم ما هو الثمن؟".. "لا ثمن يساوي التفريط في المقدسات والحقوق الوطنية"، مؤكداً أن موقفه من الحل السلمي واضح ويقوم على حفظ حقوق الفلسطينيين وبموافقتهم.

واعتبر بن جاسم أن العالم العربي دخل في نفق مظلم، حيث قال:: "للأسف دخلنا في نفق مظلم في عالمنا العربي، ليس في هذه القضية فقط رغم أهميتها، لكن في كل قضايانا الدولية والمحلية".

تجدر الاشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الـ70 للنكبة، قامت يوم امس بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة.