عودة الحركة لاوتستراد دمشق- حمص الدولي.. الوزير حمود: رغم الظروف الاستثنائية انجز المشروع في الوقت المحدد!

جهينة نيوز

افتتح اليوم الثلاثاء اوتستراد دمشق-حمص الدولي أمام حركة النقل للعموم بعد إعادة تأهيل مدخل دمشق الشمالي بين كراجات العباسيين وجسر بغداد بطول 17 كيلومترا.

واكد عدد من السائقين على خطوط النقل في المحافظات ان افتتاح الاوتستراد قرب المسافة واختصر وقت المسافرين فيما طالب عدد من اهالي مدينة حرستا بالاسراع في عودة الاهالي وتسيير خط نقل من داخل مدينة دمشق الى حرستا.

وحيا عدد من المسافرين الى محافظة حمص الجيش الذي اعاد بسواعده الامن والامان الى الغوطة الشرقية وساعد بعودة الحركة والعمل للطريق.

كما انتشرت دوريات شرطة المرور بشكل رسمي على محاور الطريق بهدف تخفيف حركة السير وضبط المخالفات اضافة لمنع وقوع حوادث السير.

واكد وزير النقل المهندس علي حمود في تصريح للصحفيين بعد افتتاح الاوتستراد ان كادر الوزارة بدأ منذ اللحظة الاولى لخروج الارهابيين من الغوطة الشرقية بتنفيذ الاعمال المطلوبة للمشروع حيث اعطينا التوجيهات بتأهيل الطريق خلال مدة اقصاها شهر مبينا انه "رغم حجم الاضرار الكبيرة للطريق الدولي نتيجة الاعمال الارهابية والظروف الاستثنائية التي عرقلت بعض الاعمال كاكتشاف انفاق من صنيعة التنظيمات الارهابية وهطول الامطار الا ان اصرار العاملين على انجاز المشروع ادى الى اعادته الى الخدمة في الوقت المحدد".

واوضح الوزير حمود ان الاعمال المنجزة للطريق تخللت ازالة انقاض واعادة بنى تحتية للطريق في كثير من المواقع ومد قميص زفتي واصلاح الجزيرة والمنصف الوسطي والارصفة واستبدال المخرب منه اضافة الى اعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وتركيب الاعمدة المتضررة ووضع علامات السلامة المرورية كالاشارات الدلالية والتحذيرية والتعريفية للمناطق المجاورة للاوستراد.

وفي رده على تساؤلات اهالي الغوطة حول الوقت المحدد لافتتاح الطريق امامهم والعودة الى بلداتهم وقال الوزير حمود ان "الدولة السورية وبالرغم من الحرب التي تشن عليها لأكثر من 7 سنوات فإنها تثبت يوما بعد يوم قوتها بشعبها وحضارتها وعمقها التاريخي وبالتالي تعمل كافة قطاعات الدولة على اعادة البنى التحتية للمناطق المحررة" مؤكدا اهمية الجهود التي تبذل لاعادة تأهيل البنى التحتية والاسراع في عودة الاهالي.

بدوره اشار محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم الى انه سيتم في القريب العاجل وضع مخطط تنظيمي لجانبي الطريق بما يخدم اهالي المنطقة لافتا الى انه سيتم من خلال رؤية الحكومة وبالتعاون مع وزارة النقل تخصيص مكان لصالات عرض المركبات الالية والوكالات في احد مناطق ريف دمشق.

ووعد محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم بعودة قريبة لاهالي الغوطة الشرقية الى بلداتهم ومنازلهم وخاصة المتواجدين في مراكز الاقامة المؤقتة الذين بدأ قسم كبير منهم بالعودة الى بلداتهم.

واوضح المهندس ابراهيم ان "قيمة الاعمال الارهابية التي دمرت الكثير من البنى التحتية في الغوطة بلغت 450 مليار ليرة سورية" مبينا ان الحكومة وضعت كل الامكانيات في سبيل اعادة البنى التحتية من كهرباء ومياه وطرق.