بحضور رسمي..افتتاح اوتستراد دمشق-حمص بعد اعادة تأهيله

الثلاثاء, 15 أيار 2018 الساعة 15:16 | شؤون محلية, أخبار محلية

بحضور رسمي..افتتاح اوتستراد دمشق-حمص بعد اعادة تأهيله

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