الجعفري: مرتاحون لنتائج أستانا 9.. سورية ستواصل مكافحة الإرهاب لتحرير كل شبر من أراضيها

جهينة نيوز

أعرب رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماعات أستانا الدكتور بشار الجعفري عن الارتياح لنتائج الجولة التاسعة من اجتماعات أستانا حول سورية.

وقال الجعفري: نشكر وفدي روسيا وإيران والدولة المستضيفة كازاخستان على مساهمتهم في إنجاح هذه الجولة.

وأكد الجعفري أن سورية ستواصل مكافحة الإرهاب وتحرير كل شبر من أراضيها سواء من الإرهاب أو من كل معتد عليها لافتا إلى أن الإنجاز الذي حققه الجيش العربي السوري بتحرير الغوطة الشرقية من الإرهاب جعل دمشق ومحيطها آمنين.

وأوضح الجعفري أن إخراج الإرهابيين من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي جاء ثمرة إنجازات الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء.

وعقد وفد الجمهورية العربية السورية في وقت سابق اليوم اجتماعا ثانياً مع الوفد الإيراني في إطار الجولة التاسعة من محادثات أستانا حول سورية.

كما عقد الوفد اجتماعا مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا.

وكان الوفد السوري برئاسة الدكتور بشار الجعفري عقد أمس اجتماعين منفصلين مع الوفد الإيراني برئاسة جابري أنصاري والوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية في إطار محادثات أستانا 9 حول سورية وتم خلالهما بحث تفاصيل أجندة الجولة الحالية من المحادثات والقضايا التي تهم الأطراف الثلاثة.

وانطلقت في أستانا أمس الجولة التاسعة من المحادثات حول سورية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية ووفود أخرى.