لافروف: امريكا تضغط على الدول الأوروبية بشأن اتفاق إيران

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء ، إن الولايات المتحدة تضغط بشدة على المشاركين الآخرين في الصفقة النووية مع إيران.

وأشار لافروف إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا"أكدت على التزامها بالاتفاق" بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وأضاف لافروف أن موسكو تعتقد أن الولايات المتحدة ستضغط وبدأت بالضغط الجدي على هذه الدول.

ولفت الانتباه إلى أن الولايات المتحدة بدأت بلغة الإنذار حول الحاجة إلى وقف التجارة مع إيران، بما في ذلك توريد منتجات معينة وشراء النفط الإيراني، وتسمي المدة — 60 يوما أو 90 يوما.

سبوتنيك