بالصور.. اوتستراد دمشق-حمص الدولي بعدسة مراسل جهينة نيوز.. قبيل افتتاحه رسمياً

الثلاثاء, 15 أيار 2018 الساعة 14:19 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور.. اوتستراد دمشق-حمص الدولي بعدسة مراسل جهينة نيوز.. قبيل افتتاحه رسمياً

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