بالفيديو.. ما سر الوحش الغريب الذي تم اكتشافه على شاطئ؟

جهينة نيوز:

جرفت الأمواج مخلوقاً ضخماً غريب الشكل يشبه وحشاً ميتاً إلى أحد الشواطئ الفلبينية، مما أثار مخاوف من كارثة وشيكة في المنطقة.

ووصل موظفو الإنقاذ البحري إلى المكان لأخذ عينات من المخلوق المجهول، الذي انبعثت منه رائعة كريهة للغاية.

وتدفق القرويون في مقاطعة ميندورو الشرقية، إلى الشاطئ لمشاهدة جثة المخلوق الذي بلغ طوله 20 قدماً أي ما يعادل قرابة 6 أمتار. وتصاعدت مخاوف بين سكان القرية من أن يكون هذا علامة على وقوع زلال وشيك في المنطقة.

وقال أحد سكان المنطقة معلقاً على ما حدث “هرعنا إلى الشاطئ لنشاهد المخلوق الغريب، وتوقعنا بأن يكون اقترابه من الشاطئ نذيراً على قرب وقوع زلزال مدمر في المنطقة”.

وأضاف: “لقد شعرنا بالقلق لأننا علمنا بأن الكائنات تبدأ بالخروج من أعماق البحر، قبل وقوع كارثة طبيعية”.

من الجدير بالذكر أنّ موظفين من مكتب الثروة السمكية والموارد المائية في منطقة ميمابورا، سيقومون بالتخلص من جثة المخلوق الذي يعتقد بأنه مجرد حوت ميت، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.