«فيسبوك» تعلق 200 تطبيق بعد فضيحة كمبردج أناليتيكا

جهينة نيوز:

علقت شركة “فيسبوك” حتى الآن نحو 200 تطبيق في المرحلة الأولى من مراجعتها للتطبيقات التي وصلت إلى كميات كبيرة من بيانات المستخدمين في استجابة لفضيحة بشأن مؤسسة “كمبردج أناليتيكا”.

ونقلت “رويترز” عن إيمي أرتشيبونغ، نائب رئيس فيسبوك لشراكات المنتجات قوله، إن التطبيقات جرى تعليقها ريثما يكتمل تحقيق شامل بشأن إن كان هناك بالفعل أي إساءة لاستخدام البيانات.

وأعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، التحقيق في 21 آذار، وقال إن شبكة التواصل الاجتماعي ستحقق في أمر كل التطبيقات التي وصلت إلى كميات كبيرة من المعلومات.

وكانت فيسبوك قد تعرضت لانتقادات في الأسابيع الأخيرة، بعد أن قالت، إن معلومات شخصية لعدد يصل إلى 87 مليونا من مستخدميها، معظمهم في الولايات المتحدة، ربما تكون وصلت بشكل غير ملائم لشركة “كمبردج أناليتيكا” للاستشارات السياسية، والتي عملت لصالح حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية.

المصدر: سكاي نيوز