بالفيديو.. شيرين تكشف من المسؤول عن أزمة "البلهاريسيا"

جهينة نيوز:

أكدت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أن هناك من يدبر لها المكائد ويتربص بها في الفترة الأخيرة، وذلك في أول ردّ منها على حكم البراءة من أزمة "البلهاريسيا".

وقد أشارت خلال تواجدها في دبي لإطلاق خط أزياء باسمها لبرنامج MBCTrending إلى أنها واثقة من وجود هذا الشخص، إلا أنها لا تريد أن تفصح عنه أو تتحدث عنه لأن الجمهور يعرف هويته.

وكما أكدت أن من نفذ هذه المكيدة أراد أن يشكك في وطنيتها إلا أن الجميع لا يمكنه القيام بذلك، وتم إثبات براءتها في النهاية، بعدما كانت تواجه حكماً بالسجن لمدة 6 شهور.

من جهة ثانية، تستعد شيرين لإحياء أول حفل غنائي لها بالمملكة العربية السعودية في عيد الفطر، وسيكون مخصص للنساء فقط، وقد وجهت رساله لهن على تطبيق "انستغرام" قالت فيها: "سيدات جدة والسعودية الجُمال، مبسوطة إن أول حفلة ليا في السعودية هتكون معاكم إن شاء الله يوم ١٩ حزيران (يونيو) في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبد الله الرياضية.