الأمن الداخلي يدخل 6 قرى بريف حمص الشمالي بعد خلوها من الإرهابيين..

جهينة نيوز

تواصلت صباح اليوم الإجراءات لإخراج دفعة جديدة من الإرهابيين وعائلاتهم إلى شمال سورية في إطار تنفيذ الاتفاق القاضي بإخلاء ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي من الإرهاب.

ودخلت صباح اليوم عدد من الحافلات إلى منطقتي تلبيسة والحولة بريف حمص الشمالي لإخراج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم باتجاه نقطة التجميع النهائية على أطراف قرية المختارية تمهيدا لنقلها إلى شمال سورية.

وتخضع الحافلات لإجراءات تفتيش صارمة قبل إخراجها إلى نقطة التجميع النهائية لمنع الإرهابيين من تهريب ألغام أو عبوات ناسفة أو أسلحة غير مسموح بها أو إخراج أي شخص تحت الضغط والتهديد.

وتم أمس إخراج 122 حافلة تقل مئات الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي ونقلها إلى شمال سورية.

ولحسبما افادت سانا أن وحدات من قوى الأمن الداخلي دخلت قرى عز الدين وسليم والحمرات والقنيطرات والحميس وحميمة بريف حمص الشمالي بعد إخلائها من الإرهابيين.

وفي ريف حماة بدأت وحدات الهندسة في الجيش عملية تفكيك الألغام وإزالة السواتر في مناطق القنطرة الشمالية والجنوبية والدمينة الشرقية والجومقلية وبريغيث وعيدون والدلاك والتلول الحمر بريف حماة الجنوبي الشرقي تمهيداً لدخول وحدات من قوى الأمن الداخلي إليها لتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

ومن المتوقع اليوم إخراج آخر دفعة من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم وبالتالي إنهاء الوجود الإرهابي بشكل كامل من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.

وفي سياق متصل تواصل ورشات الخدمات الفنية والكهرباء عملها لإعادة تأهيل وإصلاح ما خربته التنظيمات الإرهابية على طريق حمص/حماة قرب بلدة تلبيسة تمهيدا لإعادة وضعه في الخدمة تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مطلع الشهر الجاري.

سانا