الكرملين: بوتين وماكرون يؤكدان التزامهما بالاتفاق النووي الإيراني

جهينة نيوز

بحث الرئيسان الروسي والفرنسي خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي.

وأكد الرئيسان بوتين وماكرون التزام البلدين بالاتقاق النووي مع إيران.

وأعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيسين تناقشا هاتفيا حول مبادرة الجانب الفرنسي بشأن الاتفاق النووي.

وقال الكرملين: "فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون تبادلا الأفكار حول التسوية السورية وركزا على مسألة خروج واشنطن من خطة العمل الشاملة لتسوية البرنامج النووي الإيراني".

وأشار الكرملين إلى تأكيد بوتين وماكرون التزام روسيا وفرنسا لتنفيذ هذا الاتفاق.

وأعرب الرئيس الروسي عن تعازيه بضحايا العمل الإرهابي يوم 12 مايو ايار في باريس.