ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة الى 60 شهيدا واصابة العشرات بالاختناق في الضفة الغربية

جهينة نيوز

ارتفع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المشاركين فى مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة مع الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 الى 60 شهيدا بينهم أطفال وأصيب أكثر من 2771 فلسطينيا بجروح.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية ان شابا فلسطينيا استشهد اليوم متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتداءاتها امس على المشاركين فى مسيرات العودة شرق مدينة غزة والتي تزامنت مع إحياء الذكرى السبعين للنكبة وللتنديد بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس

المحتلة.

واستشهدت رضيعة فلسطينية فجر اليوم متاثرة باستنشاقها الغاز السام الذى اطلقته قوات الاحتلال فى قطاع غزة.

الى ذلك اصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

كما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 19 فلسطينيا من انحاء الضفة الغربية خلال مداهمتها قرى وبلدات ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل البلدات.

وفي غضون ذلك عم الإضراب الشامل اليوم مختلف المناطق الفلسطينية حدادا على ارواح شهداء قطاع غزة وشمل الاضراب المؤءسسات الرسمية والاهلية والمدارس والجامعات فيما اغلقت المحال التجارية أبوابها كما اعلنت كافة النقابات والمصارف التزامها بالاضراب.

وفي نيويورك اخفق مجلس الأمن الدولي امس في التوافق على بيان يدين اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة في قطاع غزة .

وقالت مصادر صحفية ان مجلس الأمن فشل في جلسة مغلقة في التوافق على البيان بسبب اعتراضات الولايات المتحدة.

وكان مئات الاف الفلسطينيين من كل مدن وبلدات القطاع توجهوا امس الى الخط الفاصل مع الاراضى المحتلة عام 1948 لاحياء الذكرى ال70 لنكبة فلسطين وتنديدا ورفضا لنقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة وتأكيدا على التمسك بحق العودة الا أن قوات الاحتلال قابلتهم باطلاق قذائف المدفعية والرصاص الحى وقنابل الغاز المسيل للدموع فيما لقيت اعتداءات قوات الاحتلال عليهم ادانات واسعة.