اعلان قائمة منتخب البرازيل النهائية لكأس العالم

جهينة نيوز

أعلن مدرب المنتخب البرازيلي بكرة القدم، تيتي، قائمة منتخب السيلسياو البرازيلي المشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا صيف العام الحالي.

أعلن تيتي، يوم أمس الاثنين، القائمة النهائية لمنتخب البرازيل والمقرر مشاركتها في نهائيات كأس العالم صيف العام الحالي، والتي تضم 23 لاعبا.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون (روما) كحارس أول للمنتخب، إيدرسون (مانشستر سيتي)، كاسيو (كورينثيانز).

في خط الدفاع: جيروميل (غريميو)، تياغو سيلفا و ماركيينوس(باريس سان جيرمان)، ميراندا (انتر ميلان)، فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد)، مارسيلو (ريال مدريد)، فاغنر (كورينثيانز) و دانيلو (مانشستر سيتي).

في خط الوسط: باولينيو و كوتينيو (برشلونة)، كاسيميرو (ريال مدريد)، فرناندينيو (مانشستر سيتي)، ويليان (تشيلسي)، ريناتو أوغوستو (بكين جوان)، فريد (شاختور دونيتسك).

في خط الهجوم: تايسون (شاختار دونيتسك)، فيرمينو (ليفربول)، غابرييل جيسوس (مانشستر سيتي)، نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، دوغلاس كوستا(يوفنتوس).

وسيخوض المنتخب البرازيلي مبارياته في دوري المجموعات في المجموعة الخامسة الى جوار منتخبات كل من سويسرا، كوستاريكا و صربيا.

سبوتنيك