وثائق ببيلا ومحيطها في أمان

الثلاثاء, 15 أيار 2018 الساعة 11:16 | شؤون محلية, أخبار محلية

وثائق ببيلا ومحيطها في أمان

جهينة نيوز

أعلن المحامي العام في ريف دمشق محمــد الحمــود عن وجــود معلـــومات تــؤكد أن وثـــائق منطقة ببيـــلا والمنــاطـــق التابعة لها في أيــد أمينـة وأن هناك وعوداً باســـتعادتها بأســرع وقت ممكــن، مؤكداً أن مبنى المحكمـــة كان خالياً من الوثائق.

وفي تصريح لصحيفة "الوطن" قال محمد الحمود: إن العودة إلى المنطقة قريب جداً باعتبار أن هناك بعض الأضرار في مبنى المحكمــة في ببيلا وسيجري العمل على ترميمه بأسرع وقت ممكن بحسب توجيهات وزير العدل.

وأضاف الحمود: أضرار المبنى ليست كبيرة، لافتاً إلى أن محكمة ببيلا عبارة عن مجمع قضائي تغطي المناطق التابعة لها بشكل كبير.


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