الذهب دون تغير يذكر بالتزامن مع دولار مرتفع بفعل توقعات الفائدة

جهينة نيوز

تحرك الذهب داخل نطاق ضيق في المعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء مدعوما بالطلب عليه كملاذ آمن لكن دون أن يستطيع الصعود بسبب ارتفاع الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

واستقر السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1311.51 دولار للأوقية (الأونصة) لكن عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران انخفضت 0.5 بالمئة إلى 1311.30 دولار للأوقية.

وقال محللو ايه.ان.زد في مذكرة إن التوترات المتصاعدة في غزة شجعت على بعض عمليات شراء الذهب كملاذ آمن في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.47 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين دون تغير عند 905.24 دولار للأوقية في حين تراجع البلاديوم نحو اثنين بالمئة إلى 976.97 دولار للأوقية بعد أن نزل في وقت سابق إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع عند 964 دولارا.