لاريجاني: أفعال أمريكا وإسرائيل "وصمة عار كبيرة"!

جهينة نيوز

اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، أن أفعال أمريكا وإسرائيل ما هي إلا "وصمة عار كبيرة" وقال إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب وكالة أنباء فارس.

ورأى لاريجاني أن الأمريكيين يعملون منذ سنوات على زعزعة مكانة المؤسسات الدولية، مثلما حدث من قبل وخرجت الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ، والاتفاق النووي، ومؤخرا نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأفاد لاريجاني أن جميع هذه المؤشرات تكشف أن أمريكا "تعتزم القضاء على المؤسسات الدولية التي جاء انشاؤها بهدف إقرار السلام في العالم وبما أنه لا توجد آليات أخرى بديلة فإنه يدفع الوضع الدولي نحو نوع من الفوضى الأمني".

وأشار لاريجاني أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء: "الكيان الصهيوني ارتكب مجزرة كبيرة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم راح ضحيتها أكثر من خمسين شهيدا وما يزيد على ألفي جريح".

وقال لاريجاني إن "جريمة أمس بحق الشعب الفلسطيني" والتي ارتكبت لاحتجاجهم على نقل السفارة هي "وصمة عار كبيرة للكيان الصهيوني وأمريكا ستبقى على مر التاريخ وأن غياب أية إجراءات من سائر البلدان "لمواجهة هذه الوحشية تثير تساؤلات حول كل أنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان وهذا يكشف انها "ماهي الا أدوات بيد القوى الكبرى".

وشهدت منطقة قطاع غزة احتجاجات منذ نهاية مارس/ آذار الماضي، مع إحياء الفلسطينيين لـ"يوم الأرض" وإطلاق ما عرف بـ "مسيرات العودة"، قتل فيها المئات من المحتجين وأصيب الآلاف.

وارتفعت حصيلة الاشتباكات، التي اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أمس إلى 55 شهيدا وأكثر من 2700 مصاب، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

وافتتحت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، سفارتها في إسرائيل في مدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة لاقت رفضا عربيا وأشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية منذ إعلان الرئيس الأمريكي ترامب، عن ذلك القرار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.