مصرف التسليف يطبق المنظومة الخاصة بالحوالات الإلكترونية.. 5.5 مليارات ليرة زيادة في الإيداعات

جهينة نيوز

يشهد مصرف التسليف الشعبي حركة نشطة على صعيد الإيداعات لاسيما بعد تحسن الوضع الأمني نتيجة الانتصارات التي يحققها بواسل الجيش العربي السوري وانحسار الخوف لدى المواطنين

وعودة الثقة بالمصارف الأمر انعكس إيجاباً ليس فقط على مصرف التسليف وإنما على كافة المصارف العامة، حيث بلغت قيمة الودائع خلال الربع الأول من العام الجاري 45,9 مليار ليرة في حين بلغت حركة السحوبات 40 مليار ليرة.‏

مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور علي حمره أكد في حديث خاص لصحيفة الثورة أن مبيعات المصرف من شهادات الاستثمار خلال الربع الأول سجلت 19,6 مليار ليرة، موضحاً أن إجمالي الاستردادات من الشهادات بلغت 8,3 مليارات ليرة، موضحاً أنه وبالمقارنة مع حركة الإيداعات خلال الربع الأول من العام الماضي فقد تم تسجيل 42,4 مليار ليرة وحركة السحوبات 38,9 مليار ليرة و مبيعات شهادات الاستثمار 8,7 مليارات ليرة واستردادات شهادات الاستثمار 4,7 مليارات ليرة نجد أن هناك تحسن في الإيداعات خلال الربع الأول الحالي وكذلك في اقتناء شهادات الاستثمار، مبيناً أن هذا التطور في حركة المصرف يعود إلى تحسن الوضع الأمني والاستقرار الذي تشهده معظم محافظات القطر وثقة المودعين الكبيرة بالمصرف.‏

حمره أعلن أن المصرف بصدد إطلاق قروض إنتاجية للفعاليات المهنية والحرفية بسقف لا يتجاوز 25 مليون ليرة وذلك بعد إقرار التعليمات التنفيذية لهذه القروض من قبل مجلس الإدارة وبانتظار اعتمادها من قبل المصرف المركزي.‏

وكشف عن بدء المصرف بتطبيق المنظومة الخاصة بالحوالات الإلكترونية عن طريق مصرف سورية المركز(SYGS) موضحاً أن هذه الخدمة تهدف إلى تنفيذ الحوالات بشكل فوري بغية التقليل من التعامل النقدي واختصاراً للزمن وتسهيل للمتعاملين مع المصارف.‏