اجتماع ثنائي للوفدين السوري والإيراني في إطار محادثات أستانا 9

جهينة نيوز

عقد الوفد السوري إلى محادثات أستانا اليوم اجتماعا ثانياً مع الوفد الإيراني في إطار الجولة التاسعة من محادثات أستانا حول سورية.

وكان وفد سورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري عقد أمس اجتماعا مع الوفد الإيراني برئاسة جابري أنصاري كما عقد اجتماعا آخر مع الوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية في إطار محادثات أستانا 9 حول سورية وتم خلالهما مناقشة أجندة الجولة الحالية من المحادثات.

وانطلقت في أستانا أمس الجولة التاسعة من المحادثات حول سورية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور الجعفري ووفود أخرى.