وزير الخارجية الامريكي يبحث مع نظرائه الأوروبيين التعاون بشأن إيران!

جهينة نيوز

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث مع نظرائه من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في الأيام القليلة الماضية لبحث التعاون بشأن إيران.

وقالت المتحدثة هيذر ناورت بعد أسبوع من انسحاب الرئيس دونالد ترامب من اتفاق إيران النووي ”أكد الوزير أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين لديهما مصلحة قوية في منع إيران من تطوير سلاح نووي وفي التصدي لأنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة“.

وأضافت ”يحدوه الأمل في أن نتمكن من مواصلة التعاون القوي“.

وكان البيت الأبيض هدد يوم الأحد بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وحتى الآن لا تزال الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا وإيران ملتزمة بالاتفاق الذي يضع قيودا على برنامج إيران النووي مقابل رفع عقوبات عن طهران.

رويترز