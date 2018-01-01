ديوكوفيتش ونيشيكوري يتأهلان للدور الثاني في بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

جهينة نيوز

تأهل نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا سابقا إلى الدور الثاني لبطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بعد انتصار معنوي مهم بنتيجة 6-1 و6-3 على الأوكراني الكسندر دولجوبولوف يوم الاثنين.

وعانى ديوكوفيتش لاستعادة تألقه منذ عودته للملاعب عقب إصابة مزعجة في مرفقه حيث لم يبلغ دور الثمانية في أي بطولة منذ ويمبلدون العام الماضي.

وخسر اللاعب الصربي أمام البريطاني كايل إدموند في الدور الثاني لبطولة مدريد المفتوحة الأسبوع الماضي لكنه قدم أداء مقنعا ليتغلب على دولجوبولوف في أقل من ساعة بعد أن استعاد قدرته على ضبط ايقاع اللعب من الخط الخلفي.

وتراجع ديوكوفيتش للمركز 18 في التصنيف العالمي يوم الاثنين لكنه متفائل بالمضي قدما في هذه البطولة التي خاض مباراتها النهائية العام الماضي.

وقال اللاعب الصربي الفائز بالبطولة أربع مرات ”مباراة اليوم شجعتني على المضي قدما وأتمنى خوض المزيد من المباريات في روما أكثر مما خضت اخر شهرين“.

وبدأ الياباني كي نيشيكوري، العائد مثل ديوكوفيتش من الإصابة، البطولة بشكل متماسك حيث أرسل 18 ضربة ناجحة ليتغلب على الاسباني فليسيانو لوبيز 7-6 و6-4.

وسيلتقي نيشيكوري مع المصنف الثالث غريغور ديميتروف في الدور الثاني.

رويترز